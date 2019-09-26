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На таможне разоблачили масштабную схему контрабанды товаров в Польшу

Новости » Общество    26.09.2019 - 15:18
На таможне разоблачили масштабную схему контрабанды товаров в Польшу
Фото: таможенников задержали на взятке (ssu.gov.ua)

Таможенники требовали плату за беспрепятственный пропуск через границу товаров

Служба безопасности Украины разоблачила механизм получения взяток сотрудниками таможенной службы на международном пункте пропуска "Устилуг" в Волынской области, за смену сумма взяток доходила до 150 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что таможенники требовали взятки за беспрепятственный пропуск через государственную границу товаров народного потребления.

"За сумму от тысячи до полутора тысяч гривен неправомерной выгоды из каждого автомобиля таможенники обещали гражданам не создавать искусственных препятствий при перевозке продукции широкого потребления. По предварительным выводам экспертов, общий размер "дани", которой таможенники обложили украинских граждан, достигал от 60 до ста 150 тыс. гривен за смену", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали инспектора таможни во время получения взятки. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Сообщается, что продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве арестовали сотрудников Института рака, которые требовали взятки с пациентов. В частности, были взяты под стражу заведующий отделения и врач-онколог.

Также РБК-Украина сообщало, что сотрудники одесского морского порта "Южный" подозреваются в хищении около 10 млн гривен при поставках тепловозов для нужд предприятия.

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