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На митниці викрили масштабну схему контрабанди товарів до Польщі

Новини » Суспільство    26.09.2019 - 15:18
На митниці викрили масштабну схему контрабанди товарів до Польщі
Фото: митників затримали на хабарі (ssu.gov.ua)

Митники вимагали плату за безперешкодний пропуск через кордон товарів

Служба безпеки України викрила механізм отримання хабарів співробітниками митної служби на міжнародному пункті пропуску "Устилуг" у Волинській області, за зміну сума хабарів доходила до 150 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що митники вимагали хабарі за безперешкодний пропуск через державний кордон товарів народного споживання.

"За суму від тисячі до півтори тисячі гривень неправомірної вигоди з кожного автомобіля митники обіцяли громадянам не створювати штучних перешкод при перевезенні продукції широкого вжитку. За попередніми висновками експертів, загальний розмір "данини", яку митники обклали українських громадян, сягав від 60 до ста 150 тис. гривень за зміну", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали інспектора митниці під час отримання хабара. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України. Повідомляється, що тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших посадових осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві заарештували співробітників Інституту раку, які вимагали хабарі з пацієнтів. Зокрема, були взяті під варту завідувач відділення і лікар-онколог.

Також РБК-Україна повідомляло, що співробітники одеського морського порту "Південний" підозрюються в розкраданні близько 10 млн гривень при поставках тепловозів для потреб підприємства.

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