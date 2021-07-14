На Волыни завершилась реконструкция приемного отделения областной больницы

В Луцке завершилась реконструкция приемного отделения Волынской областной больницы, которая проходила в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Волынской ОГА Юрия Погуляйко.
"Современное медицинское оборудование, удобное распределение пациентов, наличие медицинских блоков и заезды для "скорой" - все это в обновленном отделении экстренной медицинской помощи", - отметил глава ОГА на своей Facebook-странице.
Общая сметная стоимость объекта, по словам Погуляйко, превысила 20 млн гривен. Средства были выделены из государственного и областного бюджетов.
Строительная готовность отделения оценивается в 100%. Для старта осталось получить разрешительные документы.
В обновленном помещении уже установлены компьютерный томограф и рентген-аппарат. Предусмотрено и другое оборудование, утвержденное МОЗ: УЗИ-аппарат, эндоскопическое оборудование, кардиомониторы, дефибрилляторы, аппараты ИВЛ и лабораторное оборудование.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал обновление и строительство 177 приемных отделений на протяжении 2021 года.