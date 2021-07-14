На Волыни завершилась реконструкция приемного отделения областной больницы

"Современное медицинское оборудование, удобное распределение пациентов, наличие медицинских блоков и заезды для "скорой" - все это в обновленном отделении экстренной медицинской помощи", - отметил глава ОГА на своей Facebook-странице.

Общая сметная стоимость объекта, по словам Погуляйко, превысила 20 млн гривен. Средства были выделены из государственного и областного бюджетов.

Строительная готовность отделения оценивается в 100%. Для старта осталось получить разрешительные документы.

В обновленном помещении уже установлены компьютерный томограф и рентген-аппарат. Предусмотрено и другое оборудование, утвержденное МОЗ: УЗИ-аппарат, эндоскопическое оборудование, кардиомониторы, дефибрилляторы, аппараты ИВЛ и лабораторное оборудование.