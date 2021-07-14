На Волині завершилася реконструкція приймального відділення обласної лікарні

У Луцьку завершилася реконструкція приймального відділення Волинської обласної лікарні, що відбувалася у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка.
"Сучасне медичне обладнання, зручний розподіл пацієнтів, наявність медичних блоків та заїзди для "швидкої" - усе це у відновленому відділенні екстреної медичної допомоги", - зазначив голова ОДА на своїй Facebook-сторінці.
Загальна кошторисна вартість об’єкту, за словами Погуляйка, перевищила 20 млн гривень. Кошти було виділено з державного та обласного бюджетів.
Будівельна готовність відділення оцінюється у 100%. Для старту залишилося отримати дозвільні документи.
У відновленому приміщенні вже встановлено комп’ютерний томограф та рентген-апарат. Передбачено й інше обладнання, затверджене МОЗ: УЗД-апарат, ендоскопічне обладнання, кардіомонітори, дефібрилятори, апарати ШВЛ та лабораторне обладнання.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував відновлення та розбудову 177 приймальних відділень протягом 2021 року.