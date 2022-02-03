На Волыни впервые за 50 лет ремонтируют самую длинную трассу

Непосредственно сейчас ремонтные работы ведутся на пролегающем между населенными пунктами Положево и Любомль отрезке.

Ремонт этого участка был начат в августе 2021 года. Меньше, чем за полгода было проведено шлифование старого дорожного покрытия, усилено основание щебеночно-песчаной смесью, добавлен выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, положен верхний слой дорожного покрытия, нанесена дорожная разметка. Большая часть работ осталась позади, а сейчас длится еще один трудоемкий этап - обустройство обочин. Сначала их досыпают грунтом, а затем укрепляют щебеночной смесью.

Специалисты подчеркивают, что реконструкция подобного масштаба на Волыни проходит впервые за последние 50 лет. При этом в прошлом году ремонтом успели охватить более 57 км автодороги Т-03-02. За это время восстановительные работы успели провести на разных участках трассы, в частности, на участке "Пища - Любомль", ведущем к знаменитым Шацким озерам - там было обновлено 45,5 км дороги.

Что касается планов на текущий год, то они включают реконструкцию в том числе отрезка пути, ведущего в направлении Берестечка.