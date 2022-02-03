На Волині вперше за 50 років ремонтують найдовшу трасу

Просто зараз ремонтні роботи ведуться на відтинку, що пролягає між населеними пунктами Положеве і Любомль.

Ремонт цієї ділянки було розпочато в серпні 2021 року. Менше, ніж за пів року було проведено шліфування старого дорожнього покриття, посилено основу щебенево-піщаною сумішшю, додано вирівнюючий шар з асфальтобетонної суміші, укладено верхній шар дорожнього покриття, нанесено дорожню розмітку. Більша частини робіт залишилася позаду, а нині триває ще один трудомісткий етап - облаштування узбіч. Спершу їх досипають ґрунтом, а потім укріплюють щебеневою сумішшю.

Фахівці підкреслюють, що реконструкція подібного масштабу на Волині відбувається вперше за останні 50 років. При цьому минулого року ремонтом встигли охопити понад 57 км автошляху Т-03-02. За цей час оновлювальні роботи встигли провести на різних ділянках траси, зокрема на ділянці "Піща - Любомль", що веде до знаменитих Шацьких озер - там було відновлено 45,5 км дороги.

Плани на цей рік включають відновлення в тому числі відтинку, що веде у напрямку Берестечка.