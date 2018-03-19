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На Волыни водитель пытался наехать на пограничников

НовостиПроисшествия    19.03.2018 - 05:37
Фото: ГПСУ
Фото: ГПСУ

Водитель перевозил 2 тысячи пачек сигарет

В Волынской области возле границы с Беларусью пограничники пытались задержать автомобиль, водитель которого пытался наехать на правоохранителей. Об этом говорится в сообщении на сайте ГПСУ.

Как сообщается, наряд сделал несколько предупредительных выстрелов вверх и по колесам авто. Однако водитель развернулся и пытался скрыться от преследования.

Пограничники ехали за авто около 2 километров, после чего водитель бросил машину и сбежал. По маршруту автомобиля во рву пограничники нашли 2740 пачек сигарет. Авто передали полиции. Водитель оказался местным жителем. Он отказался объяснять этот инцидент.

Отмечается, что в полицию сообщили об уголовном правонарушении по статье 345 Уголовного кодекса - "Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа".

Напомним, ранее сообщалось, что украинские пограничники помешали незаконному перемещению крупной партии контрабандных сигарет в соседней Румынии.

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Теги: Государственная пограничная служба, сигареты, контрабанда, Волынская область
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