На Волыни водитель пытался наехать на пограничников

В Волынской области возле границы с Беларусью пограничники пытались задержать автомобиль, водитель которого пытался наехать на правоохранителей. Об этом говорится в сообщении на сайте ГПСУ.

Как сообщается, наряд сделал несколько предупредительных выстрелов вверх и по колесам авто. Однако водитель развернулся и пытался скрыться от преследования.

Пограничники ехали за авто около 2 километров, после чего водитель бросил машину и сбежал. По маршруту автомобиля во рву пограничники нашли 2740 пачек сигарет. Авто передали полиции. Водитель оказался местным жителем. Он отказался объяснять этот инцидент.

Отмечается, что в полицию сообщили об уголовном правонарушении по статье 345 Уголовного кодекса - "Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа".

Напомним, ранее сообщалось, что украинские пограничники помешали незаконному перемещению крупной партии контрабандных сигарет в соседней Румынии.