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На Волині водій намагався наїхати на прикордонників

НовиниНадзвичайні події    19.03.2018 - 05:37
Фото: ДПСУ
Фото: ДПСУ

Водій перевозив 2 тисячі пачок сигарет

У Волинській області біля кордону з Білоруссю прикордонники намагалися затримати автомобіль, водій якого намагався наїхати на правоохоронців. Про це йдеться у повідомленні на сайті ДПСУ.

Як повідомляється, наряд зробив кілька попереджувальних пострілів угору та по колесах авто. Однак водій розвернувся та намагався сховатися від переслідування.

Прикордонники їхали за авто близько 2 кілометрів після чого водій покинув машину та втік. За маршрутом автомобіля у рові прикордонники знайшли 2740 пачок сигарет. Авто передали поліції. Водій виявився місцевим жителем. Він відмовився пояснювати цей інцидент.

Зазначається, що поліцію сповістили про кримінальне правопорушення за статтею 345 Кримінального кодексу - "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські прикордонники завадили незаконному переміщенню великої партії контрабандних сигарет до сусідньої Румунії.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Государственная пограничная служба, сигареты, контрабанда, Волынская область
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