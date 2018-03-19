На Волині водій намагався наїхати на прикордонників

У Волинській області біля кордону з Білоруссю прикордонники намагалися затримати автомобіль, водій якого намагався наїхати на правоохоронців. Про це йдеться у повідомленні на сайті ДПСУ.

Як повідомляється, наряд зробив кілька попереджувальних пострілів угору та по колесах авто. Однак водій розвернувся та намагався сховатися від переслідування.

Прикордонники їхали за авто близько 2 кілометрів після чого водій покинув машину та втік. За маршрутом автомобіля у рові прикордонники знайшли 2740 пачок сигарет. Авто передали поліції. Водій виявився місцевим жителем. Він відмовився пояснювати цей інцидент.

Зазначається, що поліцію сповістили про кримінальне правопорушення за статтею 345 Кримінального кодексу - "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські прикордонники завадили незаконному переміщенню великої партії контрабандних сигарет до сусідньої Румунії.