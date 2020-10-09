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На Волыни сотрудница банка присвоила средства клиентов

Автор: Роман Тверденко

В Волынской области сотрудница банка присваивала деньги со счетов клиентов. С помощью подделки документов она завладела 370 тысячами гривен.

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Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

28-летняя работница банка подделывала документы, с помощью чего переводила средства клиентов на подконтрольный фиктивный счет и дальше обналичивала деньги.

От противоправных действий сотрудницы банка пострадали около 10 предпринимателей. Предварительно, с их счетов она вывела 370 тысяч гривен.

Правоохранительные органы провели обыски в доме подозреваемой. Ей предъявлены обвинения по ч.1 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.3 статьи 262 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается на компьютерах) Уголовного кодекса Украины.

В начале октября РБК-Украина писало, что в Сумах мошенники создали call-центр для кражи денег со счетов иностранцев.

Ранее сообщалось, что в Прилуках пытались незаконно создать "горсовет".

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