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На Волыни силы ПВО уничтожили воздушную цель. Обломки упали на дом

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Волынская область, Понедельник 04 апреля 2022 20:47
На Волыни силы ПВО уничтожили воздушную цель. Обломки упали на дом На Волыни сбили воздушную цель (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Волынской области в Маневицком районе противовоздушная оборона сбила воздушную цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Волынской ОВА Юрия Погуляйка.

Сообщается, что по предварительным данным, силами ПВО была сбита воздушная цель.

Также обломки рухнули на здание одного из населенных пунктов.

Отмечается, что к счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте работают специалисты.

Ранее мы сообщали, что на Волыни ПВО уничтожило вражескую ракету.

Также мы писали, что на Волыни сбили ракеты, выпущенные из Белоруссии.

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