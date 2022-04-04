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На Волині сили ППО знищили повітряну ціль. Уламки впали на будинок

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Волинська область, Понеділок 04 квітня 2022 20:47
На Волині сили ППО знищили повітряну ціль. Уламки впали на будинок На Волині збили повітряну ціль (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Волинській області в Маневицькому районі протиповітряна оборона збила повітряну ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Волинської ОВА Юрія Погуляйка.

Повідомляється, що за попередніми даними, силами ППО була збита повітряна ціль.

Також уламки впали на будівлю одного з населених пунктів.

Зазначається, що на щастя ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють спеціалісти.

Раніше ми повідомляли, що на Волині ППО знищила ворожу ракету.

Також ми писали, що на Волині збили ракети, випущені з Білорусі.

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