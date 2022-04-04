На Волині сили ППО знищили повітряну ціль. Уламки впали на будинок

У Волинській області в Маневицькому районі протиповітряна оборона збила повітряну ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Волинської ОВА Юрія Погуляйка.

Зазначається, що на щастя ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють спеціалісти.

Також уламки впали на будівлю одного з населених пунктів.

Повідомляється, що за попередніми даними, силами ППО була збита повітряна ціль.

Раніше ми повідомляли, що на Волині ППО знищила ворожу ракету.

Також ми писали, що на Волині збили ракети, випущені з Білорусі.

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