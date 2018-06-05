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Интервью

На Волыни приговорили к 11 годам заключения преступника, который сбежал из СИЗО

НовостиОбщество    05.06.2018 - 13:17
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Злоумышленник после жалоб на плохое самочувствие попал из СИЗО в больницу, откуда сбежал, угрожая конвоирам пистолетом

К 11 годам лишения свободы приговорен 40-летнего жителя Луцка, который в сентябре 2016 года сбежал из изолятора временного содержания. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Волынской области.

Отмечается, что вечером 12 декабря 2015 года будущий беглец, неоднократно судимый, сговорился с так же уже судимым 25-летним жителем Луцка и совершил разбойное нападение с проникновением в жилище в селе Коцюри Любомльского района.

Во время проникновения на частную территорию злоумышленники применили огнестрельное оружие и ранили хозяина дома.

"Будучи задержанным за это преступление, мужчина, чтобы избежать уголовной ответственности, совершил побег из-под стражи. Ночью 16 сентября 2016 года, когда его с Луцкого СИЗО доставили в больницу в связи с жалобами на состояние здоровья, разбойник, завладев гранатой и пистолетом и угрожая их применением, заставил безоружных конвоиров не оказывать ему сопротивления и сбежал из-под стражи", - говорится в сообщении прокуратуры.

Известно, что бегству злоумышленника способствовали жена и несовершеннолетняя знакомая, которые раздобыли и подложили в нужное место в больнице пистолет и гранату. 17-летнюю жительницу Луцка, которую было втянуто в преступную деятельность, в 2016 году приговорили к 3 годам лишения свободы с установлением 1-летнего испытательного срока.

Жену разбойника признали виновной в предоставлении средств и орудий в побеге из-под стражи (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 393 УК Украины) и назначили ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с установлением 3-летнего испытательного срока.

"Сам злоумышленник, согласно приговору Луцкого горрайонного суда, отсидит за решеткой 11 лет, а младший соучастник разбоя - 9 лет. У них обоих будет конфисковано все принадлежащее им имущество", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, недавно Дарницкий районный суд Киева назначил обвиняемому в дезертирстве воину АТО меру наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года.

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Теги публикации: СИЗО, разбой, нападение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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