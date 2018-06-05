На Волині засудили до 11 років ув’язнення злочинця, який втік із СІЗО

Зловмисник після скарг на погане самопочуття потрапив із СІЗО в лікарню, звідки вітк, погрожуючи конвоїрам пістолетом

До 11 років позбавлення волі засуджено 40-річного мешканця Луцька, який у вересні 2016 року втік з ізолятора тимчасового тримання. Про це йдеться у повідомленні прокуратури Волинської області.

Зазначається, що увечері 12 грудня 2015 року майбутній втікач, неодноразово судимий, змовився із так само уже судимим 25-річним мешканцем Луцька та вчинив розбійний напад з проникненням у житло в селі Коцюри Любомльського району.

Під час проникнення на приватну територію зловмисники застосували вогнепальну зброю та поранили господаря будинку.

"Будучи затриманим за цей злочин, чоловік, аби уникнути кримінальної відповідальності, здійснив втечу з-під варти. Уночі 16 вересня 2016 року, коли його з Луцького СІЗО доставили у лікарню в зв’язку зі скаргами на стан здоров'я, розбійник, заволодівши гранатою і пістолетом та погрожуючи їх застосуванням, змусив беззбройних конвоїрів не чинити йому опору та утік з-під варти", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Відомо, що втечі зловмисника сприяли дружина та неповнолітня знайома, які роздобули та підклали в потрібне місце в лікарні пістолет і гранату. 17-річну мешканку Луцька, яку було втягнуто у злочинну діяльність, у 2016 році засудили до 3 років позбавлення волі зі встановленням 1-річного іспитового строку.

Дружину розбійника нині визнано винною у наданні засобів та знарядь у втечі з-під варти (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 393 КК України) та призначено їй покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням 3-річного іспитового строку.

"Сам зловмисник, згідно з вироком Луцького міськрайонного суду, відсидить за ґратами 11 років, а молодший співучасник розбою - 9 років. У обох них буде конфісковане усе належне їм майно", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, нещодавно Дарницький районний суд Києва призначив обвинуваченому в дезертирстві воїну АТО міру покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки.