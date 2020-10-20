На Волыни мошенники воровали деньги со счетов в Украине и за границей

В Волынской области мошенники под видом call-центра завладевали деньгами со счетов в Украине и за границей. Всего злоумышленники крали по полмиллиона гривен ежемесячно.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Пятеро жителей другой области организовали в Луцке call-центр в одном из офисных помещений в центре города. Там работали несколько десятков операторов. Они звонили клиентам и представлялись сотрудниками финансовых учреждений, что помогало им получать от граждан данные о банковских счетах, CVV-кодах и пин-кодах до карточек. После получения этой информации злоумышленники переводили деньги на подконтрольные счета.

По данным полиции, группа крала со счетов почти полмиллиона гривен ежемесячно.

В ходе обысков в помещении центра и по местам проживания мошенников изъяли деньги, компьютерную технику и мобильные телефоны.

Следствие ведется по ч.2 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, компьютерных сетей, автоматизированных систем по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сегодня сообщалось, что в Одессе задержали мошенников, которые пытались завладеть зданием управления фискальной службы. Они хотели провести операцию с помощью поддельных документов и взятки.

В сентябре РБК-Украина писало, что киберполиция разоблачила банду, которая крала деньги с банковских счетов иностранцев. Все участники группировки из Херсонской области.