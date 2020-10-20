На Волині шахраї крали гроші з рахунків в Україні та за кордоном

У Волинській області шахраї під виглядом call-центру заволодівали грошима з рахунків в Україні і за кордоном. Всього зловмисники крали по півмільйона гривень щомісяця.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

П'ятеро жителів іншої області організували у Луцьку call-центр в одному з офісних приміщень у центрі міста. Там працювали кілька десятків операторів. Вони дзвонили клієнтам і представлялися співробітниками фінансових установ, що допомагало їм отримувати від громадян дані про банківські рахунки, CVV-коди та пін-коди до карток. Після отримання цієї інформації зловмисники перераховували гроші на підконтрольні рахунки.

За даними поліції, група викрадала з рахунків майже півмільйона гривень щомісяця.

У ході обшуків в приміщенні центру та за місцями проживання шахраїв вилучили гроші, комп'ютерну техніку та мобільні телефони.

Слідство ведеться за ч.2 статті 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, комп'ютерних мереж, автоматизованих систем за попередньою змовою) Кримінального кодексу України.

Раніше сьогодні повідомлялося, що в Одесі затримали шахраїв, які намагалися заволодіти будівлею управління фіскальної служби. Вони хотіли провести операцію за допомогою підроблених документів і хабарі.

У вересні РБК-Україна писало, що кіберполіція викрила банду, яка викрадала гроші з банківських рахунків іноземців. Усі учасники угруповання з Херсонської області.