На Волыни лесники нанесли убытков государству на 17 млн гривен

В Волынской области чиновники лесного хозяйства выдавали лесорубные билеты без законных оснований. Из-за этого государству нанесен убыток в 17 миллионов гривен.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

Обвиняемые выдавали разрешение на вырубку леса без утвержденных лимитов на территории заказников местного значения, которые являются объектами заповедного фонда. В результате этого в зоне произошла сплошная рубка деревьев, которая нанесла многомиллионные убытки государству.

Злоумышленники обвиняются в правонарушении по ч.2 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Дело передано в суд. Должностным лицам грозит тюремный срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

В сентябре сообщалось, что на Закарпатье Служба безопасности Украины разоблачила две схемы незаконной вырубки леса на более 3,5 млн гривен. Правоохранители открыли уголовное производство, в рамках которого должностным лицам сообщено о подозрении.

Напомним, в начале октября на Волыни сотрудница банка присваивала деньги со счетов клиентов. С помощью подделки документов она завладела 370 тысячами гривен.