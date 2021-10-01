"Волыньгаз" завершает подготовку сетей и оборудования к отопительному сезону

Для бесперебойной доставки газа в осенне-зимний период газовики АО "Волыньгаз" провели модернизацию и редизайн сетей, замену и ремонт газового оборудования. Работы проведены во всех районах Волынской области.

Специалисты осуществили приборное обследование 5, 922 тысяч км газовых сетей и оборудования на них, капитальный ремонт 40 задвижек, реконструкцию 20 газорегуляторного пункта, заменили 47 устаревших шкафных регуляторных пунктов газа на новые, модернизировали и реконструировали 0,914 км газопроводов, осуществили капитальный ремонт 20 анодных заземлений и 11 станций катодной защиты.

"Объем работ ежегодно растет из-за постепенного износа сетей, а во время самых сложных случаев есть необходимость прекращать распределение газа, - отмечает главный инженер АО "Волыньгаз" Андрей Цыбульский. – Мы благодарны клиентам, которые относятся с пониманием к проведению ремонтных работ, ведь это залог бесперебойного и безаварийного распределения газа к домовладениям, что особенно важно в отопительный период".

В целом, в 2021 году инвестиции в газораспределительные сети Волыни превысят 15,5 млн гривен. Как отмечают в АО "Волыньгаз", Инвестиционная программа 2021 года отвечает принципам долгосрочной стратегии кампании, а мероприятия по модернизации повысит надежность и безопасность эксплуатации газораспределительной системы области.