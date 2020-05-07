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"Волыньгаз Сбыт": во время карантина за газ платят только 67% клиентов

Новости » Энергетика     07.05.2020 - 18:14
"Волыньгаз Сбыт": во время карантина за газ платят только 67% клиентов
Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Компания предоставляет возможности рассчитываться за газ несколькими видами онлайн сервисов

Во время карантина платежи за газ в Волынской области уменьшились на четверть. Общий долг волынян в апреле 2020 года составляет почти 470 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Волыньгаз Сбыт".

"Введенный Кабинетом министров Украины карантин не освобождает от выполнения обязанностей по оплате за фактически потребленный газ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что значительная часть населения получает наличными льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и обязана эти средства использовать по их целевому назначению.

"На сегодня действительно сложная ситуация в стране и мы с пониманием относимся к этому. Согласно постановления КМУ № 211 от 11.03.2020 г. установлены соответствующие ограничительные меры, в частности в части запрета прекращения предоставления коммунальных услуг на срок действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмене, однако обязанность платить за жилищно-коммунальные услуги не отменяли. Итак, просим всех наших клиентов, особенно клиентов, которые решили вообще не платить за газ в период карантина - рассчитаться. Обращаем внимание, что за потребленный газ, в любом случае придется оплатить. Поэтому советуем не накапливать долги и рассчитываться за газ вовремя и в полном объеме", - объясняет директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.

По словам пресс-службы, своевременные расчеты за потребленный газ способствуют уменьшению цены на газ - в апреле газ подешевел на 14%. В целом за отопительный сезон стоимость газа снизилась на 22% от цены прошлогоднего отопительного периода.

"Напоминаем, что ООО "Волыньгаз Сбыт" предоставляет возможности рассчитываться за газ не выходя из дома, несколькими видами онлайн сервисов — через Личный кабинет на сайте 104.ua и с помощью чат-бота 7104ua в Viber", - говорится в сообщении.

Специалисты ЦОКов "Днепрогаза" в период карантина обработали 43,6 тыс. обращений Аварийная служба "Винницагаза" с начала года осуществила 4,3 тыс. выездов
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