"Волиньгаз Збут": під час карантину за газ платять лише 67% клієнтів

Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Компанія надає можливості розраховуватись за газ декількома видами онлайн сервісів

Під час карантину платежі за газ у Волинській області зменшились на чверть. Загальний борг волинян у квітні 2020 року становить майже 470 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Волиньгаз Збут".

"Запроваджений Кабінетом міністрів України карантин не звільняє від виконання обов’язків з оплати за фактично спожитий газ", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що значна частина населення отримує готівкою пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг і зобов’язана ці кошти використовувати за їх цільовим призначенням.

"На сьогодні дійсно складна ситуація в країні й ми з розумінням ставимося до цього. Відповідно до постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 р. встановлені відповідні обмежувальні заходи, зокрема в частині заборони припинення надання комунальних послуг на строк дії карантину та протягом 30 днів з дня його скасування, однак обов’язок сплачувати за житлово-комунальні послуги не скасовували. Отже, просимо всіх наших клієнтів, а особливо клієнтів, які вирішили взагалі не сплачувати за газ у період карантину - розрахуватися. Звертаємо увагу, що за спожитий газ, в будь-якому разі доведеться сплатити. Тому радимо не накопичувати борги та розраховуватися за газ вчасно і в повному обсязі", - пояснює директор ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук.

За словами прес-служби, своєчасні розрахунки за спожитий газ сприяють зменшенню ціни на газ - у квітні газ подешевшав на 14%. Загалом за опалювальний сезон вартість газу знизилася на 22% від ціни минулорічного опалювального періоду.

"Нагадуємо, що ТОВ "Волиньгаз Збут" надає можливості розраховуватись за газ не виходячи з дому, декількома видами онлайн сервісів — через Особистий кабінет на сайті 104.ua та за допомогою чат-боту 7104ua у Viber", - йдеться у повідомленні.