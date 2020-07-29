"Волыньгаз Сбыт": объем потребления газа за 5 лет уменьшился на треть

Объем реализуемого бытовым потребителям газа в 2019 году уменьшился на 32% в сравнении с 2016 годом, и составил 193 млн куб. м. В 2020 году падение потребления природного газа продолжается.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Волыньгаз Сбыт".

За первое полугодие бытовые потребители использовали около 111 млн куб. м. Это на 3 млн куб. м меньше, чем за аналогичный период 2019 года и на 48 млн куб. м меньше, чем в 2016 году. Таким образом, потребление газа населением сократилось практически на 30% по сравнению с 2016 годом.

"На уменьшение потребления газа, прежде всего, повлияла монетизация субсидии. Раньше люди получали дополнительные кубометры газа и были вынуждены их использовать. После монетизации льгот граждане получают из бюджета реальные деньги. Это стимулирует людей к экономии и дает возможность контролировать настоящий объем потребленного газа", – замечает директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.

В пресс-службе напомнили, что нормы потребления природного газа устанавливает Кабинет Министров Украины. Согласно Постановлению КМУ от 27 февраля 2019 г. № 143, нормы потребления природного газа бытовыми потребителями в случае отсутствия счетчиков газа составляют:

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