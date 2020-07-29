"Волиньгаз Збут": обсяг споживання газу за 5 років зменшився на третину

Обсяг реалізованого побутовим споживачам газу у 2019 році зменшився на 32% у порівняні з 2016 роком, і становив 193 млн куб. м. У 2020 році падіння споживання природного газу продовжується.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Волиньгаз Збут".

За перше півріччя побутові споживачі використали близько 111 млн куб. м. Це на 3 млн куб. м менше, ніж за аналогічний період 2019 року і на 48 млн куб. м менше, ніж у 2016 році. Таким чином, споживання газу населенням скоротилося практично на 30% в порівнянні з 2016 роком.

"На зменшення споживання газу, насамперед, вплинула монетизація субсидії. Раніше люди отримували додаткові кубометри газу і були змушені їх використовувати. Після монетизації пільг громадяни отримують з державного бюджету реальні кошти. Це стимулює людей до економії та дає можливість контролювати справжній обсяг спожитого газу", – зауважує директор ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук.

У прес-службі нагадали, що норми споживання природного газу встановлює Кабінет Міністрів України. Згідно з Постановою КМУ від 27 лютого 2019 р. № 143, норми споживання природного газу побутовими споживачами в разі відсутності лічильників газу становлять:

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