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"Волыньгаз Сбыт": объем потребления газа за 5 лет уменьшился на треть

Волынская область, Среда 29 июля 2020 12:59
"Волыньгаз Сбыт": объем потребления газа за 5 лет уменьшился на треть
Газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

Повышению энергоэффективности волынян способствовала монетизация субсидий

Объем реализуемого бытовым потребителям газа в 2019 году уменьшился на 32% в сравнении с 2016 годом, и составил 193 млн куб. м. В 2020 году падение потребления природного газа продолжается.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Волыньгаз Сбыт".

За первое полугодие бытовые потребители использовали около 111 млн куб. м. Это на 3 млн куб. м меньше, чем за аналогичный период 2019 года и на 48 млн куб. м меньше, чем в 2016 году. Таким образом, потребление газа населением сократилось практически на 30% по сравнению с 2016 годом.

"На уменьшение потребления газа, прежде всего, повлияла монетизация субсидии. Раньше люди получали дополнительные кубометры газа и были вынуждены их использовать. После монетизации льгот граждане получают из бюджета реальные деньги. Это стимулирует людей к экономии и дает возможность контролировать настоящий объем потребленного газа", – замечает директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.

В пресс-службе напомнили, что нормы потребления природного газа устанавливает Кабинет Министров Украины. Согласно Постановлению КМУ от 27 февраля 2019 г. № 143, нормы потребления природного газа бытовыми потребителями в случае отсутствия счетчиков газа составляют:

  • плита газовая при наличии централизованного горячего водоснабжения: 3,28 куб. м на человека в месяц;
  • плита газовая при отсутствии централизованного горячего водоснабжения: 5,39 куб. м на человека в месяц;
  • газовая плита и проточный газовый водонагреватель: 10,49 куб. м на человека в месяц.

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