"Волыньгаз Сбыт" на 35% снизил цену газа для коммерческих потребителей

ООО "Волыньгаз Сбыт" снизил цену на природный газ для коммерческих потребителей на 35%. Благодаря уменьшению цены более 1500 тыс. бизнес-клиентов ООО "Волыньгаз Сбыт" получили возможность сэкономить расходы на энергоносители. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В октябре 2018 года стоимость природного газа для коммерческих потребителей составила более 14 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м (без учета транспортных услуг и НДС). В апреле этого года цена газа для бюджетных учреждений, предприятий, организаций меньше 9 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, кроме конкурентоспособной цены ООО "Волыньгаз Сбыт" предлагает своим клиентам оптимальные условия расчетов и стабильные поставки газа.

"Среди коммерческих клиентов нашей компании - бюджетные учреждения и организации, обеспечивающие теплом объекты социальной сферы. Мы привыкли работать в условиях жесткой ответственности. Поэтому не имеем случаев, когда школы, детсады, больницы оставались без газа по вине поставщика", - отметил директор ООО "Волыньгаз сбыт" Николай Тищук.

Также отмечается, что в течение 2018 года в новых бизнес-клиентов ООО "Волыньгаз Сбыт" присоединилось почти 70 предприятий и организаций Волынской области. Потребители-юридические лица самостоятельно определяют поставщика с которым желают сотрудничать. Согласно положениям статьи 12 Закона Украины "О рынке природного газа", поставки природного газа юридическим лицам осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем. В свою очередь, цену на газ для потребностей бытовых потребителей определяет и утверждает Кабинет Министров Украины.