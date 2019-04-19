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"Волиньгаз Збут" на 35% зменшив ціну газу для комерційних споживачів


Протягом 2018 року до бізнес-клієнтів компанії долучилось майже 70 підприємств і організацій

ТОВ "Волиньгаз Збут" зменшив ціну природного газу для  комерційних споживачів на 35%.  Завдяки зменшенню ціни понад 1500 тис. бізнес-клієнтів ТОВ "Волиньгаз Збут" отримали  можливість заощадити  витрати  на енергоносії. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У жовтні 2018 року вартість природного газу для комерційних споживачів становила понад 14 тис. гривень за 1 тис. куб. м (без врахування  транспортних послуг та ПДВ). У квітні цього року ціна газу для бюджетних установ, підприємств, організацій менше 9 тис. гривень за 1 тис. куб. м", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, крім конкурентоспроможної ціни ТОВ "Волиньгаз Збут" пропонує своїм клієнтам оптимальні умови розрахунків та стабільні поставки газу.

"Серед комерційних клієнтів нашої компанії - бюджетні установи та організації, що забезпечують теплом об’єкти соціальної сфери. Ми звикли працювати в умовах жорсткої відповідальності. Тому не маємо випадків коли школи, дитсадки, лікарні залишались без газу з вини постачальника", - зазначив директор ТОВ "Волиньгаз збут" Микола Тищук.

Також зазначається, що протягом 2018 року до нових бізнес-клієнтів ТОВ "Волиньгаз Збут" долучилось майже 70 підприємств і організацій Волинської області. Споживачі-юридичні особи самостійно визначають постачальника з яким бажають співпрацювати. Відповідно до положень статті 12 Закону України "Про ринок природного газу", постачання  природного газу юридичним особам  здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником  і споживачем. У свою чергу, ціну на газ для потреб побутових споживачів визначає та затверджує  Кабінет Міністрів України.

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