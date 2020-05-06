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"Волыньгаз" предлагает клиентам услугу экспресс-регистрации на сервисе 104.ua

Новости » Энергетика     06.05.2020 - 14:14
"Волыньгаз" предлагает клиентам услугу экспресс-регистрации на сервисе 104.ua
Иллюстративное фото (dtek.com)

Более 65 тысяч клиентов оценили преимущества единого онлайн-сервиса 104.ua

В условиях карантина работники АО "Волиньгаз" обеспечили мгновенный доступ потребителей всей области к онлайн-сервису 104.ua. Теперь для решения газовых вопросов достаточно один раз позвонить в контакт-центр по номеру с собственного мобильного телефона, и личный кабинет будет создан автоматически. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В условиях карантина поддержку клиентов и обратная связь обеспечиваем с помощью неограниченного доступа потребителей к онлайн-сервисам, - уверяет руководитель клиентского сервиса Юрий Петрук. – Специально для этого мы разработали услугу экспресс-регистрации. Каждый клиент, не выходя из дома, может зарегистрировать личный кабинет на сайте 104.uа просто позвонив в контакт-центр с мобильного".

В пресс-службе рассказали, как именно происходит автоматическая регистрация.

"Автоматическая регистрация личного кабинета на сайте 104.uа происходит таким образом: клиент звонит с мобильного телефона в контакт-центр и указывает свой лицевой счет. В ответ получает смс с паролем к личному кабинету, а номер, с которого он звонил, – это логин. Далее нужно перейти по ссылке, указанной в сообщении, ввести логин и пароль. Теперь можно без ограничений пользоваться услугами онлайн", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, с помощью личного кабинета на сайте 104.uа можно передать показатели счетчика, загружать счета, платить за газ и его доставку, а также контролировать собственные расходы за газ.

"Уже более 65 тысяч клиентов оценили преимущества единого онлайн-сервиса 104.ua", - говорится в сообщении.

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