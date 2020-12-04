"Волыньгаз" передает дела должников в суд

Газовый вентиль (УНИАН)

От начала 2020 года "Волыньгаз" передал в суд более 170 заявлений о выдаче судебных приказов на сумму более 300 тысяч гривен. Еще 10 тысяч клиентов компании получили досудебные уведомления. До конца года такие уведомления получат еще 15 тысяч потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба "Волыньгаза".

Более 20% должников, дела которых передают в суд, сразу платят за доставку газа. Остальные потребители – в судебном порядке.

По словам пресс-службы, "Волыньгаз" передает дела в суд, независимо от суммы задолженности. Если потребитель несколько месяцев не платит за доставку газа и не пишет заявление на реструктуризацию долга – имеет все шансы оплачивать счета за распределение газа в судебном порядке. К примеру, житель Гороховского района не платил за доставку газа. И несмотря на небольшую сумму – 535, 47 гривен, его дело было передано в суд. Судом было удовлетворено заявление о взыскании долга с жителя Гороховского района, а также обязано уплатить судебный сбор в размере 210 гривен.

"Волыньгаз" вынужден подавать в суд на должников. Уже отправлено около 10 тысяч досудебных предупреждений о необходимости оплатить услугу по распределению газа. Взыскание долгов в судебном порядке приведет к дополнительным финансовым расходам, поэтому советуем потребителям придерживаться платежной дисциплины и вовремя платить за предоставленные услуги", – отмечает коммерческий директор АО "Волыньгаз" Андрей Карпомиз.

Кроме долга, потребителю придется оплатить судебный сбор – до 2,1 тысяч гривен, а также исполнительный сбор – 10% от суммы задолженности. Также возможен запрет выезда за пределы Украины. Во многих случаях сумма дополнительных расходов превысит сумму, которую потребителю следует оплатить услугу по распределению газа.

В газораспределительной компании рекомендуют не дожидаться судебного решения и платить за доставку газа своевременно – ежемесячно до 20 числа. Если потребитель в силу определенных обстоятельств не может вовремя оплатить услуги, он может написать заявление на реструктуризацию долга.