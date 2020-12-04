"Волиньгаз" передає справи боржників до суду

Газовий вентиль (УНІАН)

Від початку 2020 року "Волиньгаз" передав до суду понад 170 заяв про видачу судових наказів на суму більше 300 тисяч гривень. Ще 10 тисяч клієнтів компанії отримали досудові повідомлення. До кінця року такі попередження отримають ще 15 тисяч споживачів.

Про це повідомляє прес-служба "Волиньгазу".

Понад 20% боржників, справи яких передають до суду, одразу сплачують за доставку газу. Решта споживачів – у судовому порядку.

За словами прес-служби, "Волиньгаз" передає справи до суду, незалежно від суми заборгованості. Якщо споживач кілька місяців не сплачує за доставку газу і не пише заяву на реструктуризацію боргу – має всі шанси сплачувати рахунки за розподіл газу в судовому порядку. До прикладу, мешканець Горохівського району не сплачував за доставку газу. І попри невелику суму – 535, 47 гривень, його справу було передано до суду. Судом було задоволено заяву про стягнення боргу з мешканця Горохівського району, а також зобов’язано сплатити судовий збір в розмірі 210 гривень.

"Волиньгаз" змушений подавати до суду на боржників. Уже надіслано біля 10 тисяч досудових попереджень про необхідність сплатити за послугу з розподілу газу. Стягнення боргів у судовому порядку призведе до додаткових фінансових витрат, тому радимо споживачам дотримуватися платіжної дисципліни та вчасно сплачувати за надані послуги", – зауважує комерційний директор АТ "Волиньгаз" Андрій Карпомиз.

Окрім боргу, споживачу доведеться сплатити судовий збір – до 2,1 тисяч гривень, а також виконавчий збір – 10% від суми заборгованості. Також можлива заборона виїзду за межі України. У багатьох випадках сума додаткових витрат перевищить суму, яку споживачеві слід сплатити за послугу з розподілу газу.

У газорозподільній компанії рекомендують не чекати судового рішення та сплачувати за доставку газу вчасно – щомісяця до 20 числа. Якщо споживач через певні обставини не може вчасно оплатити послуги, він може написати заяву на реструктуризацію боргу.