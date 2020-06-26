"Волыньгаз" обнаружил более 40 фактов самовольного возобновления газоснабжения

Газовый вентиль (104.ua)

Также потребители продолжают совершать кражи природного газа, вмешиваясь в работу счетчиков

От начала 2020 года специалисты АО "Волиньгаз" выявили более 40 фактов самовольного возобновления газоснабжения. В 2019 году таких случаев по области было более 250. Также, по состоянию на сегодня, в области зафиксировано 63 случая незаконных манипуляций с приборами учета газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Несанкционированное вмешательство в работу газовых сетей - угроза и для потребителя природного газа, его близких, и для соседних домохозяйств. Самовольная замена газового оборудования, незаконное присоединение, негерметичность газового счетчика могут вызвать утечки газа", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, для лиц, которые осуществляют вмешательство в газовые сети законодательством предусмотрена материальная ответственность.

"Среднее начисление за одно вмешательство в работу счетчика для бытовых потребителей составляет 25 тысяч гривен, а иногда достигает более 100 тысяч гривен. Экономии от вмешательства в счетчик нет. Потому что сегодня, украв газ, человек экономит тысячу гривен, а завтра понесет наказание и заплатит пять тысяч", – отметил Сергей Сьомак, начальник управления метрологии АО "Волиньгаз" в эфире телеканала "Суспильне. Волынь".

В компании также рассказали, что у потребителей природного газа часто возникают вопросы по поводу замены счетчиков. Со слов специалиста, в случае, если нет вмешательства в систему газоснабжения и комиссия определила, что счетчик потребителя неисправен – компания "Волыньгаз" осуществляет замену прибора учета газа безполатно. Если же специалисты зафиксируют факт вмешательства в работу прибора учета, то потребитель должен заплатить за экспертизу счетчика, стоимость нового прибора и все работы, связанные с его установлением. Сейчас, в связи с карантином, установка счетчиков приостановлено.

"Несанкционированно отбирают голубое топливо различные категории потребителей: и должники, и добросовестные плательщики. Также газовики фиксируют кражи со стороны юридических лиц. Для этой категории потребителей штрафные санкции гораздо выше – от 100 тысяч гривен. В целом размер штрафа устанавливает экспертиза на основе расчета неучтенного объема, который потребитель мог использовать в определенный период", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, все действия экспертизы регламентирует Кодекс газораспределительных систем.

"В 2019 году зафиксировали более 250 тыс. фактов самовольного возобновления газоснабжения в области. На сегодня их около 40. Это относительно небольшое количество, ведь в связи с карантином мы не отключаем потребителей и не проводим проверок. Но если есть сигнал, мы оперативно выезжаем на аварийный вызов, и если находим какие-то вмешательства в систему газоснабжения или кражи, то отключаем, чтобы выяснить все обстоятельства", – отметил в эфире волынского телеканала Дмитрий Бонюк, начальник Луцкого отделения АО "Волиньгаз".

Специалисты "Волыньгаза" советуют потребителям придерживаться правил безопасного пользования газовыми приборами и быть ответственными, внимательнее использовать газовое оборудование.

"В 2018 году Министерство энергетики и угольной промышленности отменило приказ "Укргаза" о порядке бесплатного технического обслуживания, которое "Волыньгаз" проводил в области. Поэтому сейчас потребители могут подвергать себя опасности, если специалисты не попадут в их дома, чтобы обслуживать сети. Я бы советовал волынянам заключать договоры с организациями, которые имеют лицензии на обслуживание газовых сетей и на платной основе обслуживать дом", – отметил начальник Луцкого отделения Дмитрий Бонюк.

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Автор: Мария Тарарыева