"Волыньгаз" с начала года установил 31 новый ШГРП производства RGC Production

С начала года АО "Волыньгаз" установил 31 шкафной газорегуляторный пункт производства RGС Production, заменил тридцатилетнее изношенное оборудование. Новые шкафные газорегуляторные пункты обеспечивают стабильную и бесперебойную подачу газа более тысячи клиентам компании.

"Современное оборудование оснащено современной автоматикой и качественными итальянскими регуляторами давления. Его используют для одно - или двухступенчатого снижения давления газа: с высокого на средний, со среднего на низкий, что поддерживает корректную и бесперебойную работу газовых приборов, рассчитанных на низкое давление", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, независимо от объемов использования газа, новые ШГРП не только автоматически поддерживают постоянное выходное давление, но и предупреждают его скачки, что делает подачу газа стабильной 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Кроме того, это оборудование укомплектовано специальными фильтрами, которые очищают голубое топливо перед его подачей потребителям.

"Замена ШГРП является частью плана развития компании. Такие работы финансируются за счет тарифа по распределению газа, поэтому своевременная оплата услуги доставки газа нашим потребителям гарантирует содержание газораспределительных сетей и оборудования на них в надлежащем состоянии", - говорится в сообщении.

До конца 2021 года АО "Волыньгаз" планирует установить еще 32 новых ШГРП.