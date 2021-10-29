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"Волиньгаз" з початку року встановив 31 новий ШГРП виробництва RGC Production

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Волинська область, П'ятниця 29 жовтня 2021 14:28
"Волиньгаз" з початку року встановив 31 новий ШГРП виробництва RGC Production Нові ШГРП (facebook.com/infovlgas)
Автор: Марія Тарариєва

З початку року АТ "Волиньгаз" встановив 31 шафовий газорегуляторний пункт виробництва RGС Production, що замінив тридцятирічне зношене обладнання. Нові шафові газорегуляторні пункти забезпечують стабільну та безперебійну подачу газу більш як тисячі клієнтам компанії.

Про це повідомляє прес-служба "Волиньгазу".

"Сучасне обладнання оснащене сучасною автоматикою та якісними італійськими регуляторами тиску. Його використовують для одно- або двоступеневого зниження тиску газу: з високого – на середній, з середнього – на низький, що підтримує коректну та безперебійну роботу газових приладів, розрахованих на низький тиск", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, незалежно від об’ємів використання газу, нові ШГРП не тільки автоматично підтримують постійний вихідний тиск, але й попереджають його стрибки, що робить подачу газу стабільною 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Крім того, це обладнання укомплектоване спеціальними фільтрами, які очищують блакитне паливо перед його подачею споживачам.

"Заміна ШГРП є частиною плану розвитку компанії. Такі роботи фінансуються за рахунок тарифу з розподілу газу, тому своєчасна оплата послуги доставки газу нашими споживачам гарантує утримання газорозподільних мереж та обладнання на них у належному стані", - йдеться у повідомленні.

До кінця 2021 року АТ "Волиньгаз" планує встановити ще 32 нових ШГРП.

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