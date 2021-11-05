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"Волыньгаз": с начала года осуществлена поверка 10 тысяч счетчиков

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Волынская область, Пятница 05 ноября 2021 17:25
"Волыньгаз": с начала года осуществлена поверка 10 тысяч счетчиков Поверка счетчиков (пресс-служба "Волыньгаза")
Автор: Мария Тарарыева

Совместно с представителями ГП "Волыньстандартметрология" специалисты АО "Волыньгаз" за 10 месяцев 2021 года выполнили поверку более 10 тысяч бытовых счетчиков газа. Около 33% приборов были признаны непригодными из-за несоответствия измерительных характеристик.

Об этом сообщает пресс-служба "Волыньгаза".

Процедура поверки предусмотрена действующим законодательством и позволяет осуществлять достоверный учет газа и обеспечить начисления за корректные объемы потребленного энергоресурса.

"В зависимости от требований завода-производителя счетчики необходимо поверять каждые 5-8 лет. За сроками поверки следят специалисты управления метрологии предприятия. Потребителей заранее предупреждают об услуге и согласовывают дату и время снятия счетчиков", - комментирует главный метролог АО "Волыньгаз" Сергей Сьомак.

В пресс-службе отметили, что на работу узла учета могут влиять различные факторы. Например, длительный срок и ненадлежащие условия эксплуатации, износ механизмов, посторонние вмешательства в его работу. С начала года специалисты "Волыньгаза" зафиксировали около 60 фактов вмешательства в работу приборов учета с целью уменьшения показаний счетного механизма.

"Согласно Кодексу газораспределительных систем, потребитель обязан обеспечивать сохранность и целостность счетчика и пломб на нем. В случае выявления фактов повреждения прибора учета с целью несанкционированного отбора газа, нарушители оплачивают убытки нанесенные газораспределительной компании. Кроме суммы убытков, нарушитель также платит все услуги по отключению/восстановлению газоснабжения и стоимость самого счетчика вместе с монтажными работами", - говорится в сообщении.

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Волынская область Газ
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