"Волиньгаз": з початку року здійснено повірку 10 тисяч лічильників

Спільно з представниками ДП "Волиньстандартметрологія" спеціалісти АТ "Волиньгаз" за 10 місяців 2021 року виконали повірку більше 10 тисяч побутових лічильників газу. Близько 33 % приладів були визнані непридатними через невідповідність вимірювальних характеристик.

Процедура повірки передбачена чинним законодавством й дозволяє здійснювати достовірний облік газу та забезпечити нарахування за коректні обсяги спожитого енергоресурсу.

"Залежно від вимог заводу-виробника лічильники необхідно повіряти кожні 5-8 років. За термінами повірки стежать фахівці управління метрології підприємства. Споживачів заздалегідь попереджають про послугу і узгоджують дату та час зняття лічильників", - коментує головний метролог АТ "Волиньгаз" Сергій Сьомак.

У прес-службі зазначили, що на роботу вузла обліку можуть впливати різні фактори. Наприклад, тривалий термін та неналежні умови експлуатації, зношеність механізмів, сторонні втручання у його роботу. З початку року фахівці "Волиньгазу" зафіксували близько 60 фактів втручання у роботу приладів обліку з метою зменшення показань відлікового механізму.

"Згідно з Кодексом газорозподільних систем, споживач зобов’язаний забезпечувати збереження та цілісність лічильника газу та пломб на ньому. У разі виявлення фактів пошкодження приладу обліку з метою несанкціонованого відбору газу, порушники оплачують збитки завдані газорозподільній компанії. Окрім суми збитків, порушник також сплачує усі послуги з відключення/відновлення газопостачання та вартість самого лічильника разом із монтажними роботами", - йдеться у повідомленні.