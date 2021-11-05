ru ua
Пт, 05 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

"Волиньгаз": з початку року здійснено повірку 10 тисяч лічильників

Новость на русском →
Волинська область, П'ятниця 05 листопада 2021 17:25
"Волиньгаз": з початку року здійснено повірку 10 тисяч лічильників Повірка лічильників (прес-служба "Волиньгазу")
Автор: Марія Тарариєва

Спільно з представниками ДП "Волиньстандартметрологія" спеціалісти АТ "Волиньгаз" за 10 місяців 2021 року виконали повірку більше 10 тисяч побутових лічильників газу. Близько 33 % приладів були визнані непридатними через невідповідність вимірювальних характеристик.

Про це повідомляє прес-служба "Волиньгазу".

Процедура повірки передбачена чинним законодавством й дозволяє здійснювати достовірний облік газу та забезпечити нарахування за коректні обсяги спожитого енергоресурсу.

"Залежно від вимог заводу-виробника лічильники необхідно повіряти кожні 5-8 років. За термінами повірки стежать фахівці управління метрології підприємства. Споживачів заздалегідь попереджають про послугу і узгоджують дату та час зняття лічильників", - коментує головний метролог АТ "Волиньгаз" Сергій Сьомак.

У прес-службі зазначили, що на роботу вузла обліку можуть впливати різні фактори. Наприклад, тривалий термін та неналежні умови експлуатації, зношеність механізмів, сторонні втручання у його роботу. З початку року фахівці "Волиньгазу" зафіксували близько 60 фактів втручання у роботу приладів обліку з метою зменшення показань відлікового механізму.

"Згідно з Кодексом газорозподільних систем, споживач зобов’язаний забезпечувати збереження та цілісність лічильника газу та пломб на ньому. У разі виявлення фактів пошкодження приладу обліку з метою несанкціонованого відбору газу, порушники оплачують збитки завдані газорозподільній компанії. Окрім суми збитків, порушник також сплачує усі послуги з відключення/відновлення газопостачання та вартість самого лічильника разом із монтажними роботами", - йдеться у повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волынская область Газ
NEWS
Частина українців з понеділка можуть залишитися без роботи: кого і за що відсторонятимуть
Частина українців з понеділка можуть залишитися без роботи: кого і за що відсторонятимуть
DAILY
Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин