"Волыньгаз" инвестировал в газовые сети за три года более 36,3 млн гривен

"Ныне действующий тариф на доставку газа не дает возможности АО "Волыньгаз" осуществить полноценный редизайн систем распределения газа. В том числе и сетей, находящихся в государственной собственности. Компания не может привлечь для этого средства из-за отсутствия источников компенсации. Эти меры позволят компании уменьшить расходы технологического газа, а значит в долгосрочной перспективе – уменьшать нагрузки на потребителей газа", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, ежегодно объем инвестиций в газораспределительную систему Волынской области определяется НКРЭКУ. Все средства определены в тарифе на распределение обязательно инвестируются в государственные сети в полном объеме. Осуществление инвестиций неуклонно котрируется регулятором.

С 2018 по 2020 годы АО "Волыньгаз" осуществило реконструкцию (кольцевание и капремонт) более 6,3 км газопроводов на сумму 3,1 млн гривен, заменило 130 отключающих устройств на сумму 3,2 млн гривен. Также заменили 113 устаревших ШГРП общей стоимостью 11,3 млн на современные и надежные производства Львовского завода RGC Production.

"В 2021 году АО "Волыньгаз" заменит 9 ГРП и 11 ШГРП, 12 станций катодной защиты сетей от коррозии. 334 дома получат новые КБРТ. 5,6 млн гривен запланированы на кольцевание и замену поврежденных участков газопроводов общей протяженностью 4,472 км и замену 47 задвижек с отработанным сроком эксплуатации", - делится планами технический директор компании Дмитрий Кукоба.

В пресс-службе отметили, что АО "Волыньгаз" осуществляет инвестиции в газовые сети области за счет средств, которые уплачиваются за распределение природного газа.

"Компания призывает потребителей платить за распределение газа вовремя, чтобы все запланированные мероприятия могли быть выполнены вовремя. АО "Волыньгаз", инвестируя в газораспределительные сети региона, обеспечивает стабильное и безаварийное газоснабжение для 250 тысяч потребителей Волынской области", - говорится в сообщении.