"Волыньгаз": газораспределительная система области требует глобальных инвестиций

Работник газовой службы (пресс-служба "Волыньгаза")

Финансирование работ по безопасности сетей для "Волыньгаза" останется на уровне, ниже необходимого

В Волынской области 23% газопроводов построены 30 и более лет назад. Уровень износа газораспределительных сетей области составил более 12%. С каждым годом длина аварийных газопроводов растет. Решить эту проблему помогут глобальные инвестиции - минимум 58 млн гривен в год.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Волиньгаз".

"Система раздельных газопроводов Волыни страдает от критического недофинансирования на протяжении многих лет. В 2020-м ситуация, к сожалению, не изменилась – финансирование работ по безопасности сетей для АО "Волиньгаз" останется на уровне, ниже необходимого", - говорится в сообщении.

"На сегодня тарифное финансирование для АО "Волиньгаз" меньше необходимого. 300 км газопроводов и 345 газорегуляторных пунктов до конца года полностью исчерпают срок эксплуатации и будут считаться аварийными. Тарифных поступлений хватает лишь на "латание дыр" и экстренные ремонты", – рассказал технический директор АО "Волиньгаз" Павел Козюк.

По словам пресс-службы, в действующем тарифе на распределение АО "Волиньгаз" для безопасности сетей предусмотрено 171 гривен в месяц на 1 км газопроводов. Речь идет о таких расходах: 151,81 гривен – ремонт газопроводов и оборудования, а также материалы для них; 19,19 гривен – электроэнергия для станций электрохимзащиты (они защищают газопроводы от коррозии), другого оборудования. Этих средств едва хватит на банку краски.

"Просто сравним: минимальная заработная плата в 2014 году составляла 1218 гривен, а в 2020 – 4723 гривен. То есть, стоимость работ по модернизации сетей выросла минимум в четыре раза, а тариф остается одинаково низким. Аналогично с курсом доллара, который тоже влияет на стоимость материалов и узлов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с начала карантина работники АО "Волиньгаз" ликвидировали более 1,8 тыс. утечек газа.

"Аварийная служба 104 ежедневно выполняет около 30 выездов по вызовам потребителей. Для поиска и ликвидации утечек газа необходимое оборудование, топливо для автомобилей аварийно-диспетчерской службы. Однако, из-за недостатка финансирования компания не сможет обеспечить выполнение всех работ", - говорится в сообщении.