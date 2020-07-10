"Волиньгаз": газорозподільна система області потребує глобальних інвестицій

Працівник газової служби (прес-служба "Волиньгазу")

Фінансування робіт із безпеки мереж для "Волиньгазу" залишиться на рівні, нижчому за необхідний

У Волинській області 23% газопроводів побудовані 30 і більше років тому. Рівень зношеності газорозподільних мереж області сягнув понад 12%. З кожним роком довжина аварійних газопроводів зростає. Вирішити цю проблему допоможуть глобальні інвестиції - мінімум 58 млн гривень на рік.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Волиньгаз".

"Система роздільних газопроводів Волині страждає від критичного недофінансування впродовж багатьох років. У 2020-му ситуація, на жаль, не змінилася – фінансування робіт із безпеки мереж для АТ "Волиньгаз" залишиться на рівні, нижчому за необхідний", - йдеться у повідомленні.

"На сьогодні тарифне фінансування для АТ "Волиньгаз" менше необхідного. 300 км газопроводів та 345 газорегуляторних пунктів до кінця року повністю вичерпають термін експлуатації і вважатимуться аварійними. Тарифних надходжень вистачає лише на "латання дірок" та екстрені ремонти", – розповів директор технічний АТ "Волиньгаз" Павло Козюк.

За словами прес-служби, у чинному тарифі на розподіл АТ "Волиньгаз" для безпеки мереж передбачено 171 гривень на місяць на 1 км газопроводів. Йдеться про такі витрати: 151,81 гривень – ремонт газопроводів і обладнання, а також матеріали для них; 19,19 гривень – електроенергія для станцій електрохімзахисту (вони захищають газопроводи від корозії), іншого обладнання. Цих коштів заледве вистачить на банку фарби.

"Просто порівняймо: мінімальна заробітна плата у 2014 році становила 1218 гривень, а в 2020 – 4723 гривень. Тобто, вартість робіт із модернізації мереж зросла мінімум учетверо, а тариф лишається однаково низьким. Аналогічно з курсом долара, який теж впливає на вартість матеріалів та вузлів", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що від початку карантину працівники АТ "Волиньгаз" ліквідували більше 1,8 тис. витоків газу.

"Аварійна служба 104 щодня виконує близько 30 виїздів за викликами споживачів. Для пошуку та ліквідації витоків газу необхідне обладнання, пальне для автівок аварійно-диспетчерської служби. Проте, через нестачу фінансування компанія не зможе забезпечити виконання всіх робіт", - йдеться у повідомленні.