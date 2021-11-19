"Волыньгаз": бюджетные организации начали активно заключать договоры с поставщиком газа

Бюджетные организации Волыни постепенно заключают договоры с поставщиком газа. До 30 ноября 2021 года бюджетные организации, государственные и коммунальные учреждения здравоохранения, а также теплоснабжающие предприятия имеют возможность получать газ от поставщика "последней надежды".

"В соответствии с установленными Постановлением КМУ №1102 от 25.10.2021 г. требованиями такие потребители постепенно переходят от поставщика "последней надежды" к поставщику газа. Это детские сады, школы, учреждения здравоохранения, социальной защиты, органы государственной власти и местного самоуправления", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что со своей стороны АО "Волыньгаз" обеспечил распределение газа и надлежащее начало отопительного сезона всем потребителям. Однако, по состоянию на 19 ноября более 60 бюджетных организаций Волыни все еще не заключили договоры с новыми поставщиками. Они должны ускорить эту процедуру, ведь получение газа у поставщика последней надежды временное и сторк поставки завершается 30 ноября 2021 года.

"Времени на заключение договоров остается все меньше и меньше. Мы неоднократно обращались в Волынскую областную государственную администрацию и органы местного самоуправления посодействовать в заключении договоров бюджетными учреждениями с поставщиком, - рассказывает коммерческий директор АО "Волыньгаз" Андрей Карпомиз. - Письма с разъяснениями были направлены в адрес ОГА и территориальных общин".