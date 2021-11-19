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"Волиньгаз": бюджетні організації почали активно укладати договори з постачальником газу

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Волинська область, П'ятниця 19 листопада 2021 19:27
"Волиньгаз": бюджетні організації почали активно укладати договори з постачальником газу Газова труба (прес-служба "Волиньгазу")
Автор: Марія Тарариєва

Бюджетні організації Волині поступово укладають договори з постачальником газу. До 30 листопада 2021 року бюджетні організації, державні та комунальні заклади охорони здоров’я, а також теплопостачальні підприємства мають можливість отримувати газ від постачальника "останньої надії".

Про це повідомляє прес-служба "Волиньгазу".

"Згідно з встановленими Постановою КМУ №1102 від 25.10.2021 р. вимогами такі споживачі поступово переходять від постачальника "останньої надії" до постачальника газу. Це дитячі садочки, школи, заклади охорони здоров’я, соціального захисту, органи державної влади та місцевого самоврядування тощо", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що зі свого боку АТ "Волиньгаз" забезпечив розподіл газу та належний початок опалювального сезону всім споживачам. Однак, станом на 19 листопада понад 60 бюджетних організацій Волині все ще не уклали договори з новими постачальниками. Вони мають прискрити цю процедуру, адже отримання газу в постачальника останньої надії тимчасове і сторк постачання завершується 30 листопада 2021 року.

"Часу на укладання договорів залишається все менше й менше. Ми неодноразово зверталися до Волинської обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування посприяти в укладенні договорів бюджетними установами з постачальником, - розповідає комерційний директор АТ "Волиньгаз" Андрій Карпомиз. – Листи з роз’ясненнями були надіслані на адресу ОДА і територіальних громад".

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