"Волыньгаз": 6 производителей тепла до сих пор не имеют поставщика газа

По состоянию на 16 сентября на Волыни насчитывается 6 производителей тепла, которые не включены в реестр ни одного из поставщиков природного газа. Они должны обеспечивать теплом зимой 663 многоэтажных дома и 22 500 квартир, среди которых есть школы, детсады и др. Об этом сообщает пресс-служба АО "Волиньгаз".

В Волынской области насчитывается 6 производителей тепла, которые не включены в реестр потребителей газа ни одного поставщика. Поэтому они не имеют права осуществлять потребление природного газа с газораспределительной системы, а АО "Волиньгаз" - осуществлять доставку газа для таких компаний. По словам пресс-службы, это ПТМ "Владимир-Волинсктеплокоммунэнерго", КП "Нововолинськтеплокоммунэнерго", ПЖКГ "Рожище", ЧВУЗ МНТУ, Мостовик БК ОСН, Ооо "Ваш сервис".

"Внесенные в прошлом году изменения в Кодекс газотранспортной системы (ГТС) дают право поставщику газа предоставлять поручение на отключение потребителей, а газораспределительная компания будет вынуждена прекратить доставку газа таким компаниям, - говорит Андрей Карпомиз, коммерческий директор АО "Волиньгаз. – Мы надеемся, что владельцы теплоснабжающих предприятий успеют подготовиться к отопительному сезону и будут включены в реестр поставщика газа".

По поручению поставщика газа АО "Волиньгаз" должно будет принять меры по прекращению газоснабжения бытовых потребителей, предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих предоставление важных общественных услуг, а также производителей тепловой энергии для нужд таких потребителей или предприятий, учреждений, организаций.

В пресс-службе также отметили, что органы местного самоуправления/владельцы предприятий до начала отопительного сезона должны принять все возможные меры, чтобы производители тепла для нужд населения были включены в реестр ПСО-поставщика природного газа.

"Действующее законодательство не запрещает отключение потребителей газа в течение отопительного сезона. Поручение на отключение направляет оператору ГРМ поставщик газа для нужд населения. Отключение в отопительный период от источника газоснабжения теплоснабжающие, теплотранспортные и теплогенерирующие организации, которые обеспечивают энергией население, предприятия, учреждения и организации, приведет к чрезвычайной ситуации техногенного характера, которая по своим последствиям может быть признана чрезвычайной ситуацией регионального или государственного", - говорится в сообщении

АО "Волыньгаз" уже проинформировало отдельными письмами о ситуации, сложившейся в области Офис Президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны, Кабинет Министров Украины, органы местного самоуправления и исполнительной власти.

"В прошлом году Кабмином было издано распоряжение от 3 октября 2018 г. № 717-р "Некоторые вопросы отопительного сезона 2018/19 года", которым участникам рынка было поручено обеспечивать бесперебойную поставку природного газа производителям тепловой энергии в необходимых объемах. В этом году соответствующих решений правительства еще не принято. Напомним, в прошлом году в Кривом Роге 800 тысяч потребителей тепла остались без отопления в конце ноября и были вынуждены выйти на акции протеста. Работники предприятий, осуществляющих производство тепла для нужд населения прибегли к срыву пломб, что является нарушением действующего законодательства. Есть основания полагать, что отопительный криворожский коллапс может повториться в нашей области", - говорится в сообщении.