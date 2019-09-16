"Волиньгаз": 6 виробників тепла досі не мають постачальника газу

Станом на 16 вересня на Волині нараховується 6 виробників тепла, які не включені до реєстру жодного з постачальників природного газу. Вони мають забезпечувати теплом взимку 663 багатоповерхових будинки та 22 500 квартир, серед яких є школи, дитсадки та ін. Про це повідомляє прес-служба АТ "Волиньгаз".

У Волинській області нараховується 6 виробників тепла, які не включені до реєстру споживачів газу жодного постачальника. Тому вони не мають права здійснювати споживання природного газу з газорозподільної системи, а АТ "Волиньгаз" - здійснювати доставку газу для таких компаній. За словами прес-служби, це ПТМ "Володимир-Волинськтеплокомуненерго", КП "Нововолинськтеплокомуненерго", ПЖКГ "Рожище", МНТУ ПВНЗ, Мостовик БК ОСН, ТзОВ "Ваш сервіс".

"Внесені минулого року зміни до Кодексу газотранспортної системи (ГТС) дають право постачальнику газу надавати доручення на відключення споживачів, а газорозподільна компанія буде змушена припинити доставку газу таким компаніям, - говорить Андрій Карпомиз, комерційний директор АТ "Волиньгаз. – Ми сподіваємось, що власники теплопостачальних підприємств встигнуть підготуватись до опалювального сезону і будуть включені в реєстр постачальника газу".

За дорученням постачальника газу АТ "Волиньгаз" повинне буде вжити заходів щодо припинення газопостачання побутових споживачів, підприємств, установ, організацій, що здійснюють надання важливих суспільних послуг, а також виробників теплової енергії для потреб таких споживачів або підприємств, установ, організацій.

У прес-службі також зазначили, що органи місцевого самоврядування/власники підприємств до початку опалювального сезону мають вжити всіх можливих заходів, щоб виробники тепла для потреб населення були включені в реєстр ПСО-постачальника природного газу.

"Чинне законодавство не забороняє відключення споживачів газу навіть впродовж опалювального сезону. Доручення на відключення надсилає оператору ГРМ постачальник газу для потреб населення. Відключення в опалювальний період від джерела газопостачання теплопостачальні, теплотранспортні і теплогенеруючі організації, які забезпечують енергією населення, підприємства, установи та організації, призведе до надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка за своїми наслідками може бути визнана надзвичайною ситуацією регіонального або державного", - йдеться у повідомленні.

АТ "Волиньгаз" уже проінформувало окремими листами про ситуацію, що склалася в області Офіс Президента України, Раду національної безпеки та оборони, Кабінет Міністрів України, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади.

"Минулого року Кабміном було видане розпорядження від 3 жовтня 2018 р. № 717-р "Деякі питання опалювального сезону 2018/19 року", яким учасникам ринку було доручено забезпечувати безперебійне постачання природного газу виробникам теплової енергії в необхідних обсягах. Цього року відповідних рішень уряду ще не прийнято. Нагадаємо, торік в Кривому Розі 800 тисяч споживачів тепла залишились без опалення наприкінці листопада і були змушені вийти на акції протесту. Працівники підприємств, що здійснюють виробництво тепла для потреб населення удалися до зриву пломб, що є порушенням чинного законодавства. Є підстави вважати, що опалювальний криворізький колапс може повторитися в нашій області", - йдеться у повідомленні.