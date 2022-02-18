"Волыньгаз" в 2021 году уплатил 136 млн гривен налогов в бюджеты всех уровней

За 2021 год газораспределительная компания АО "Волыньгаз" уплатила 136 млн гривен налогов. Из них 91 млн гривен в государственный и 45 млн гривен в местный (НДФЛ+налог на землю).

В целом компании, работающие под брендом РГК, уплатили в прошлом году в бюджеты всех уровней 4,3 млрд гривен. "Волыньгаз", работающий под брендом Региональной газовой компании, вошел в список крупнейших налогоплательщиков области.

"Мы всегда действуем прозрачно в вопросах оплаты труда и уплате налогов, заботясь о своих работниках и общины области, – отметил председатель правления АО "Волыньгаз" Мирослав Коротя. – С начала пандемии газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, оказывают постоянную помощь больницам. В этом году мы начинаем ряд долгосрочных проектов. В партнерстве с местными общинами мы реализуем образовательные, экологические инициативы в рамках политики устойчивого развития".

По инициативе Региональной газовой компании в этом году АО "Волыньгаз" будет реализовывать ряд проектов, направленных на устойчивое развитие Волынской области.

"Так, в компании разработана и утверждена стратегия ESG, что предусматривает реализацию проектов и программ, которые направлены на создание благоприятных условий для развития интеллектуального потенциала и профессиональных навыков сотрудников компании. В частности, в Образовательном пространстве на базе "Волыньгаза", который планируют открыть к лету, запланированы тренинги для работников предприятия с использованием VR-технологии", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что в 2022 году АО "Волыньгаз" продолжит реконструкцию газовых сетей, что предполагает уменьшение расходов газа на 211,7 тысяч м куб. за год.

"Для улучшения клиентского сервиса более 250 тысяч потребителей газа АО "Волыньгаз" внедряет современные технологии. Благодаря разработкам в сфере искусственного интеллекта, была внедрена функция распознавания фотопоказателей приборов учета газа, переданных клиентами с помощью мобильного приложения 104.ua", - говорится в сообщении.