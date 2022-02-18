ru ua
Пт, 18 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Волиньгаз" у 2021 році сплатив 136 млн гривень податків до бюджетів усіх рівнів

Новость на русском →
Волинська область, П'ятниця 18 лютого 2022 16:09
"Волиньгаз" у 2021 році сплатив 136 млн гривень податків до бюджетів усіх рівнів Фото: газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

За 2021 рік газорозподільна компанія АТ "Волиньгаз" сплатила 136 млн гривень податків. З них 91 млн гривень до державного і 45 млн гривень до місцевого (ПДФО+податок на землю).

Про це повідомляє прес-служба "Волиньгазу".

Загалом компанії, що працюють під брендом РГК, сплатили в минулому році до бюджетів усіх рівнів 4,3 млрд гривень. "Волиньгаз", що працює під брендом Регіональної газової компанії, увійшло до списку найбільших платників податків області.

"Ми завжди діємо прозоро в питаннях оплати праці та сплаті податків, дбаючи про своїх працівників та громади області, – зазначив голова правління АТ "Волиньгаз" Мирослав Коротя. – З початку пандемії газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК надають постійну допомогу лікарням. Цього року ми започатковуємо низку довгострокових проєктів. У партнерстві з місцевими громадами ми реалізуємо освітні, екологічні ініціативи в рамках політики сталого розвитку".

За ініціативою Регіональної газової компанії цього року АТ "Волиньгаз" реалізовуватиме низку проєктів, спрямованих на сталий розвиток Волинської області.

"Так, у компанії розроблена і затверджена стратегія ESG, що передбачає реалізацію проєктів та програм, які спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального потенціалу та професійних навичок працівників компанії. Зокрема, в Освітньому просторі на базі "Волиньгазу", який планують відкрити до літа, заплановані тренінги для працівників підприємства з використанням VR-технології", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що у 2022 році АТ "Волиньгаз" продовжить реконструкцію газових мереж, що передбачає зменшення витрат газу на 211,7 тисяч м куб. за рік.

"Для поліпшення клієнтського сервісу понад 250 тисяч споживачів газу АТ "Волиньгаз" впроваджує сучасні технології. Завдяки розробкам у сфері штучного інтелекту, була впроваджена функція розпізнавання фотопоказників приладів обліку газу, переданих клієнтами за допомогою мобільного додатку 104.ua", - йдеться у повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волинська область Газ
NEWS
Бойовики обстріляли гуманітарний конвой
Бойовики обстріляли гуманітарний конвой
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі