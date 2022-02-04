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"Волыньгаз": 180 тысяч клиентов компании пользуются онлайн-сервисами

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Волынская область, Пятница 04 февраля 2022 18:14
"Волыньгаз": 180 тысяч клиентов компании пользуются онлайн-сервисами Фото: менеджер клиентского пространства (пресс-служба "Волыньгаза")
Автор: Мария Тарарыева

В 2021 году электронными сервисами для передачи показаний газового счетчика воспользовались около 180 тысяч клиентов АО "Волыньгаз". Личный кабинет зарегистрировали 101 430 потребителей газа, Viber - 71 128, а Telegram 2 840 клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба "Волыньгаза".

В ноябре 2021 года единый сервис для потребителей природного газа 104.ua обновил мобильное приложение: теперь пользователи имеют возможность передавать показания, просто сфотографировав счетчик газа.

"Мы принимаем показания счетчиков с 1 по 5 число ежемесячно и постоянно подчеркиваем, что вносить информацию следует вовремя и корректно. Очень удобным является обновленный мобильное приложение 104.ua. В ного интегрирован искусственный интеллект и можно передать показания, просто сфотографировав счетчик", — отмечает начальница Волынского регионального управления 104.ua Ольга Тимощук.

По словам пресс-службы, в обновленном приложении можно также узнать текущий баланс расчетов за газ и услуги по распределению, оплатить и просмотреть историю платежей, отслеживать данные ежемесячного потребления газа, пересмотреть базовую информацию лицевого счета и заказать звонок для консультации с Оператором ГРМ или поставщиком.

"Ежемесячная передача данных за потребленный газ — ответственность и обязанность каждого потребителя, — разъясняет Ольга Тимощук. Ответы на все вопросы можно найти в Кодексе газораспределительных систем, который утвержден постановлением НКРЭКУ №2494 от 30.09.2015 года", - говорится в сообщении.

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