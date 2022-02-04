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"Волиньгаз": 180 тисяч клієнтів компанії користуються онлайн-сервісами

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Волинська область, П'ятниця 04 лютого 2022 18:14
"Волиньгаз": 180 тисяч клієнтів компанії користуються онлайн-сервісами Фото: менеджер клієнтського простору (прес-служба "Волиньгазу")
Автор: Марія Тарариєва

У 2021 році електронними сервісами для передачі показань газового лічильника скористалися біля 180 тисяч клієнтів АТ "Волиньгаз". Особистий кабінет зареєстрували 101 430 споживачів газу, Viber - 71 128, а Telegram 2 840 клієнтів.

Про це повдіомляє прес-служба "Волиньгазу".

У листопаді 2021 року єдиний сервіс для споживачів природного газу 104.ua оновив мобільний додаток: тепер користувачі мають змогу передавати показання, просто сфотографувавши лічильник газу.

"Ми приймаємо показання лічильників з 1 по 5 число щомісяця й постійно наголошуємо, що вносити інформацію слід вчасно та коректно. Дуже зручним є оновлений мобільний застосунок 104.ua. У ного інтегровано штучний інтелект і можна передати показання, просто сфотографувавши лічильник", — зазначає начальниця Волинського регіонального управління 104.ua Ольга Тимощук.

За словами прес-служби, в оновленому додатку можна також дізнатися поточний баланс розрахунків за газ та послугу з розподілу, оплатити та переглянути історію платежів, відстежувати дані щомісячного споживання газу, переглянути базову інформацію особового рахунку та замовити дзвінок для консультації з Оператором ГРМ або постачальником.

"Щомісячна передача даних за спожитий газ — відповідальність та обов’язок кожного споживача, — роз’яснює Ольга Тимощук. Відповіді на всі питання можна знайти в Кодексі газорозподільних систем, який затверджено Постановою НКРЕКП №2494 від 30.09.2015 року", - йдеться у повідомленні.

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