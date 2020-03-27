Волынец: Герус работает против президента, покрывая импорт тока из РФ и Беларуси

Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

Нардеп отмечает, через некоторое время Андрей Герус вынужден будет отвечать перед законом

Председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, несмотря на требование президента Владимира Зеленского остановить поставки электроэнергия из России и Беларуси, продолжает этому способствовать. Об этом заявил в комментариях журналистам народный депутат и глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает РБК-Украина.

"Президент не заинтересован, чтобы продолжились поставки электроэнергии из России и Беларуси, чтобы остановились украинские шахты и чтобы восстали шахтеры. И не только шахтеры, а города, где есть тепловые электростанции. Поэтому это просто наглые действия Коломойского, который контролирует "Центрэнерго"", - сказал Волынец.

Нардеп отмечает, что через некоторое время, Андрей Герус, вероятно, будет вынужден отвечать перед законом.

Напомним, импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября 2019 года. Это привело к проблемам в отечественной энергетической и угольной отрасли, в частности к ограничению мощностей украинских энергопредприятий и снижении уровня потребления угля отечественными ТЭС.

Как писало РБК-Украина, 4 марта президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде заявил, что про импорт тока из России не может идти речи в ситуации, когда в стране кризис в угольной отрасли и шахтеры остаются без работы. Однако, импорт не остановился и в последние дни он продолжается в направлении Беларуси.