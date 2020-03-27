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Волинець: Герус працює проти президента, покриваючи імпорту струму з РФ та Білорусі

Новини » Енергетика     27.03.2020 - 14:49
Волинець: Герус працює проти президента, покриваючи імпорту струму з РФ та Білорусі
Фото: Андрій Герус (РБК-Україна)

Нардеп наголошує, через деякий час Андрій Герус змушений буде відповідати перед законом

Голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, попри вимогу президента Володимира Зеленського зупинити постачання електроенергія з Росії та Білорусі, продовжує цьому сприяти. Про це заявив в коментарях журналістам народний депутат та голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає РБК-Україна.

"Президент не зацікавлений, щоб продовжилося постачалася електроенергія з Росії та Білорусі, щоб зупинилися українські шахти та щоб повстали шахтарі. І не тільки шахтарі, а міста, де є теплові електростанції. Тому це просто нахабні дії Коломойського, який контролює "Центренерго"", - сказав Волинець.

Нардеп наголошує, що через деякий час, Андрій Герус, вірогідно, буде змушений відповідати перед законом.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року. Це призвело до проблем у вітчизняній енергетичній і вугільній галузі, зокрема до обмеження потужностей українських енергопідприємств і зниження рівня споживання вугілля вітчизняними ТЕС.

Як писало РБК-Україна, 4 березня президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді заявив, що про імпорт струму з Росії не може йти мови в ситуації, коли в країні криза у вугільній галузі й шахтарі залишаються без роботи. Однак, імпорт не зупинився і в останні дні він продовжується з напрямку Білорусі.

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Новини України енергетикаэлектроэнергия из РФАндрій ГерусМихаил Волынец
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