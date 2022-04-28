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Волына об эвакуации раненых из Мариуполя: действовать должны гаранты безопасности

Сергей Волына (Фото: скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Один из руководителей обороны Мариуполя, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волина, сообщил, что раненых обязаны были эвакуировать, и ответственность за это лежит на гарантах безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LB.ua.

"Отступать некуда, оставлять оружие никто не собирается. Здесь осталась категория людей, которая будет вести до конца боевые действия. Мы руководствуемся приказами командиров и выполняем свою конституционную обязанность защиты государства", - заявил командир 36-й отдельной бригады.

Он также отметил, что раненые являются комбатантами международного гуманитарного права, их обязаны были эвакуировать, потому что они имеют право на медицинский уход и обеспечение.

"Извините, но действовать здесь должна не Россия, а соответствующие гуманитарные организации, неправительственные организации и те, кто являются гарантами безопасности", - резко добавил Волына.

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Мариуполь