Волына об эвакуации раненых из Мариуполя: действовать должны гаранты безопасности
Один из руководителей обороны Мариуполя, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волина, сообщил, что раненых обязаны были эвакуировать, и ответственность за это лежит на гарантах безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LB.ua.
"Отступать некуда, оставлять оружие никто не собирается. Здесь осталась категория людей, которая будет вести до конца боевые действия. Мы руководствуемся приказами командиров и выполняем свою конституционную обязанность защиты государства", - заявил командир 36-й отдельной бригады.
Он также отметил, что раненые являются комбатантами международного гуманитарного права, их обязаны были эвакуировать, потому что они имеют право на медицинский уход и обеспечение.
"Извините, но действовать здесь должна не Россия, а соответствующие гуманитарные организации, неправительственные организации и те, кто являются гарантами безопасности", - резко добавил Волына.
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