Волинь про евакуацію поранених з Маріуполя: діяти повинні гаранти безпеки

Один з керівників оборони Маріуполя, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волина, повідомив, що поранених зобов'язані були евакуювати, і відповідальність за це лежить на гарантах безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LB.ua .

"Відступати нікуди, залишати зброю ніхто не збирається. Тут залишилася категорія людей, яка буде вести до кінця бойові дії. Ми керуємося наказами командирів і виконуємо свій конституційний обов'язок захисту держави", - заявив командир 36-ї окремої бригади.

Він також зазначив, що поранені є комбатантами міжнародного гуманітарного права, їх зобов'язані були евакуювати, тому що вони мають право на медичний догляд і забезпечення.

"Вибачте, але діяти тут повинна не Росія, а відповідні гуманітарні організації, неурядові організації й ті, хто є гарантами безпеки", - різко додав Волина.