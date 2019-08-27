ВОЛЯ начала ретранслировать международный спортивный канал из Ирландии Setanta Sports

ВОЛЯ добавила в свое портфолио популярный в мире болельщиков телеканал Setanta Sports. Телеканал будет доступен в HD качестве для абонентов базовых расширенных пакетов цифрового и интерактивного телевидения.

Первыми спортивные события канала смогут увидеть абоненты в Днепре, Киеве, Львове, Обухове, Полтаве, Сумах, Тернополе, Украинке, Харькове и Черкассах.

Для новых клиентов доступна специальная цена – 99 грн/месяц.

- Спорт является неотъемлемой частью нашего общества, поэтому спортивный контент все сильнее используется на телекомрынке в качестве основного дифференциатора и аргумента для привлечения клиентов. Это обусловлено тем, что в Украине есть большой спрос на спортивные нишевые каналы, который до сих пор не удовлетворён. Ещё один телеканал о спорте в пакетах ВОЛЯ – это логичный шаг навстречу нашим абонентам и их потребности в разнообразном и качественном спортивном контенте, - комментирует Антон Дзюбенко, СЕО ВОЛЯ.

Setanta Sports является владельцем прав на трансляцию игр английской Премьер-лиги в Украине на три сезона и будет эксклюзивно показывать более 230 матчей самого популярного национального чемпионата в течение сезона. Телеканал также станет единственным транслятором шотландской Премьер-лиги и покажет топ-клубы из Глазго - «Селтик» и «Рейнджерс» - в борьбе за победу в чемпионате.

В дополнение к богатому футбольному телеменю программа спортивного вещателя наполнена эксклюзивными трансляциями НХЛ, НБА, Формулы 1 и UFC.

Поклонники единоборств смогут увидеть более 40 вечеров UFC в год в прямом эфире. Setanta Sports вещает 24 часа в сутки.

- Мы рады запуску Setanta Sports на платформе ВОЛЯ и ждём возможности представить весь широкий спектр наших спортивных трансляций для абонентов компании. Английская Премьер-лига представляет значительный интерес для украинских футбольных болельщиков и у нас уже много позитивных отзывов о канале. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с ВОЛЯ в ближайшие месяцы и годы, и хотим поставлять наш контент максимально широкой базе абонентов, - Двайер Макколи, СЕО Setanta Sports.

Спортивная тематика – одна из ключевых в контенте пакетов цифрового и интерактивного телевидения компании ВОЛЯ. Лидер украинского рынка цифровых развлечений прилагает все усилия, чтобы весь контент был легальным, качественным и актуальным.

Так, в 2018 году ВОЛЯ совместно с телеканалами «Футбол 1»/«Футбол 2» получили официальные права на трансляции матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА сезонов 2018-2021 гг. Такой формат партнёрства стал этапным в развитии отечественного рынка платного премиального контента.

ВОЛЯ - общенациональный украинский телекоммуникационный провайдер, который предоставляет современные телекоммуникационные услуги в 35 городах и 19 регионах Украины: аналоговое, цифровое, HD и интерактивное телевидение ВОЛЯ Smart HD, высокоскоростной интернет, а также облачные решения и услуги крупнейшего в Украине дата-центра. Среди акционеров компанії PROVIDENCE EQUITY PARTNERS, European Bank of Reconstruction and Development (ЄБРР), GOLDMAN SACHS, UBS AG, SIGMA BLEYSER. Четвертый год подряд компания ВОЛЯ признана лучшим провайдером цифровых развлечений по версии Международного конкурса «Выбор года».