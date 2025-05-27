Volvo звільнить близько 3000 співробітників: що сталося

Скорочення відбуватиметься в рамках оголошеної минулого місяця реструктуризації, оскільки компанії доводиться боротися з високими витратами, зниженням попиту на електромобілі та торговою невизначеністю. Також шведський автовиробник намагається відновити вкрай низьку вартість своїх акцій.

Гендиректор Хакан Самуельссон, який нещодавно повернувся на цю посаду після десятирічного керівництва Volvo до 2022 року, представив у квітні програму скорочення витрат на 1,9 млрд доларів США, включно з істотним скороченням кількості співробітників, які становлять 40% робочої сили.

"Це стосується "білих комірців" практично у всіх галузях, включно з НДДКР (відділ науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок - ред.), комунікації, людські ресурси. Так що це скрізь, і це значне скорочення. Я думаю, це буде дуже корисно, заощадить нам гроші і дасть людям можливість взяти на себе більшу відповідальність", - сказав Самуельссон для Reuters.

Новий фінансовий директор Volvo Фредрік Хансон повідомив агентству, що хоч скорочення торкнуться всіх відділів і філій компанії, але більшість скорочень відбудеться в місті Гетеборг.

"Це зроблено спеціально, щоб зробити нас більш ефективними в структурному плані, а те, як це буде реалізовано, може трохи відрізнятися залежно від регіону. Але жоден камінь не залишиться неперевернутим", - сказав він.

Компанія у своїй заяві повідомила, що звільнення торкнуться близько 15% офісного персоналу компанії і спричинять одноразові витрати на реструктуризацію в розмірі 1,5 млрд шведських крон.

У прес-релізі Volvo йдеться, що вона завершить формування нової структури до осені цього року.

Аналітик Handelsbanken Хампус Енгеллау заявив, що кількість звільнених співробітників відповідає очікуванням, і що кроки компанії з оптимізації своєї діяльності є позитивними.

Оскільки більша частина виробництва Volvo Cars розташована в Європі та Китаї, компанія більше схильна до впливу нових мит США, ніж багато її європейських конкурентів. Автовиробник заявив, що експорт її найдоступніших автомобілів до США може стати неможливим.